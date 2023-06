Marcinho apresenta bons números pelo América-MG no Brasileirão e na Copa do Brasil

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 20:18 Compartilhe

O lateral-direito Marcinho chegou ao América Mineiro em abril deste ano para se somar ao grupo na disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Desde que esteve em campo pela primeira vez vestindo as cores verde e branco, o jogador ganhou prestígio do treinador Vagner Mancini e assumiu a titularidade desde então.

Pelo Coelho, Marcinho soma 10 partidas com 1 assistência distribuída. Esta, na decisão das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Internacional, o que levou a partida para as penalidades, com sucesso do América, que segue vivo na competição.

O lateral possui números expressivos tanto ofensivamente quanto defensivamente neste primeiro semestre. Marcinho é o jogador de linha com o maior número de lançamentos corretos do time somando Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. São 16 em 10 jogos disputados. O jogador também divide o posto de líder de interceptações do grupo no Campeonato Brasileiro, ao lado de Marlon, com 3 em 7 jogos.

Marcinho e o América voltam a campo contra o Grêmio pela 11ª rodada do Brasileirão, na próxima quinta-feira (22). A partida será disputada em Porto Alegre, às 19h.

E MAIS: