Marcelo Melo é TRI em Halle e conquista 1º título na grama em cinco anos

25/06/2023 - 13:45

Marcelo Melo, ex-número 1 do mundo e atual 43º colocado, conquistou, neste domingo, o tricampeonato no ATP 500 de Halle, na Alemanha, evento sobre a grama com premiação acima dos 2 milhões de euros.

O mineiro e o australiano John Peers derrotaram a dupla formada pelos italianos Andrea Vavassori e Simone Bolelli por 2 sets a 1 com parciais de 7/6 (7/3) 3/6 10/6 após 1h34min de duração.

Esta é a 37ª conquista de Melo na carreira, primeira na temporada e primeira na grama desde a conquista em Halle em 2018. Ele tem outro título no torneio em 2017. Ainda venceu na grama de Wimbledon em 2017 e no mesmo ano em Hertogenbosch, na Holanda.

Pelo triunfo ele irá ao 35º lugar no ranking e voltará ao número 1 do país nesta segunda-feira.