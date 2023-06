Manipulação: Procuradoria do STJD pede aumento de punição para oito jogadores

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 10:18 Compartilhe

Oito jogadores punidos pelo STJD no caso de manipulação de apostas podem ter sentença aumentada. De acordo com a “Rádio Itatiaia”, a Procuradoria do órgão entrou com um pedido de revisão da pena dos atletas, incluindo a do zagueiro Eduardo Bauermann, do Santos.

Ao longo do mês de junho, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva puniu alguns jogadores pelo envolvimento no esquema de manipulação de apostas no futebol brasileiro. Eduardo Bauermann foi quem teve pena mais branda, com 12 jogos de suspensão.

Outros jogadores, como Marcos Vinícius (Romário), Ygor Catatau, Gabriel Tota e Matheus Gomes foram banidos do futebol. Segundo o site, o recurso da Procuradoria está em trâmite e será julgado pelo plenário do STJD, que ainda não tem sessão definida.

Os jogadores foram denunciados pelo Ministério Público de Goiás, nas operações Penalidade Máxima I e II, iniciadas no primeiro semestre de 2023. O MPGO denunciou manipulação em partidas do Brasileirão de 2022 e de jogos em estaduais de 2023.

Os oito jogadores são:

Moraes (Aparecidense-GO): 760 dias e R$ 55 mil;

Gabriel Tota (Ypiranga-RS): banimento e R$ 30 mil;

Paulo Miranda (sem clube): 1.000 dias e R$ 70 mil;

Eduardo Bauermann (Santos): 12 jogos;

Igor Cariús (Sport): absolvido;

Fernando Neto (São Bernardo): 380 dias e R$ 15 mil;

Matheus Gomes (sem clube): banimento e R$ 10 mil;

Kevin Lomónaco (Bragantino): 380 dias e R$ 25 mil.