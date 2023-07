Manchester United se movimenta no mercado com saída de meia afastado e investidas em novas peças

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 07/07/2023 - 12:47 Compartilhe

Após uma temporada repleta de oscilações, o Manchester United planeja movimentações importantes tanto com saídas quanto com chegadas nesta janela de transferências do verão europeu. O treinador Erik ten Hag planeja a contratação de um goleiro de alto nível para suprir uma possível saída do espanhol David de Gea, além de um camisa 9.

O arqueiro chegou a ter sua renovação de contrato engatilhada com a diretoria dos Red Devils durante 2022-23. O planejamento inicial era de que De Gea aceitasse uma redução salarial, além de não ter a titularidade garantida. A princípio, o acordo foi selado, mas os mandatários do clube não assinaram o contrato e quiseram uma segunda diminuição nos vencimentos, o que o espanhol não aceitou. O contrato entre as partes expirou ao fim de junho e a imprensa inglesa já divulga que a jornada deve chegar ao fim para David.

Com isso, Ten Hag planeja investir forte na posição. O nome mais forte era o de André Onana, da Inter de Milão. Porém, a Nerazzurri pede mais de 50 milhões de euros, o que os Glazers, família dona do Manchester, não está disposta a desembolsar. A oferta inicial de 39 milhões de euros foi rechaçada pelos italianos. O plano B é o jovem japonês Zion Suzuki, de 20 anos, que defende as cores do Urawa Reds e entrou no radar dos ingleses.

Já para a parte ofensiva, após atuações inconstantes dos centroavantes Weghorst e Martial, o treinador holandês planeja contratar um novo camisa 9. O alvo principal é o meteoro dinamarquês Rasmus Hojlund, da Atalanta. O apelido de “novo Haaland” está ligado à pronúncia parecida, mas não apenas isso; o jogador marcou 10 gols em 34 jogos com o time do país da Velha Bota e deseja se mudar para a Inglaterra. O valor de mercado do atleta está estimado em 45 milhões de euros.

+ Uefa e Conmebol anunciam ‘Desafio de Clubes’ entre campeões da Sul-Americana e da Europa League

Para reduzir o valor, o United estuda um possível empréstimo de Mason Greenwood à La Dea. O jogador, que foi afastado por mais de um ano devido a uma acusação de agressão e violência sexual por sua namorada, teve as acusações retiradas e pode deixar a cidade de Manchester.

Erik ten Hag teve 120 milhões de euros disponibilizados para se movimentar no mercado. A contratação de Mason Mount junto ao Chelsea custou 55 milhões, quase metade do valor. Com isso, vendas devem ser feitas no elenco: Maguire, Fred e Elanga estão entre as peças possivelmente negociadas.