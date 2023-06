Manchester United lança nova camisa em meio a protestos de torcedores

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 11:39 Compartilhe

O Manchester United divulgou, na manhã desta terça-feira, a nova camisa que será utilizada a partir de 2023-24. Com direito a poses de Casemiro e Rashford, destaques da última temporada, o clube manterá a tradição da camisa predominantemente vermelha, porém com gola V e detalhes em preto, se diferenciando do kit mais recente.

NOVA CAMISA DO MANCHESTER PARA 23/24 Aprovado o novo uniforme do United? ???? @ManUtd pic.twitter.com/0VAjJufPXO — Goleada Euro (@goleada_euro) June 27, 2023

Localizada em Old Trafford, a megaloja do clube, que costuma ter lucros no primeiro dia de lançamento das novas camisas, acabou não tendo condições de ser aberta. Membros da torcida organizada “The 1958” realizaram um protesto contra os Glazers, família dona das ações do clube, e pediram a saída dos mandatários. As placas presentes na manifestação continham frases como “Queremos nosso clube de volta” e “Não alimentamos a ganância”.

O United passa por um processo de venda, em andamento há oito meses. Porém, a torcida já se mostra impaciente com a situação, já que os Glazers estão realizando uma espécie de leilão. O sheik Jassim bin Hamad al-Thani e o bilionário britânico Sir Jim Ratcliffe estão na briga para se tornarem os novos donos dos Red Devils.

Manchester United fans making their position clear outside the club's megastore. The anti-Glazers protest was planned to coincide with the club's new kit launch. pic.twitter.com/iVnqr1DllW — Ben Jacobs (@JacobsBen) June 27, 2023

Em 2022-23, os Red Devils conseguiram a conquista da Copa da Liga Inglesa, quando bateram o Newcastle por 2 a 0. Porém, ficaram longe da briga pelo título na Premier League, caíram no mata-mata da Europa League e perderam a final da FA Cup para o rival local Manchester City por 2 a 1. Com a necessidade de melhorias no elenco, os torcedores