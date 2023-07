Manchester United deseja vender Maguire, mas aumento salarial de defensor dificulta objetivo, afirma jornal

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 07/07/2023 - 10:17 Compartilhe

O Manchester United está passando por uma complicação no mercado de transferências. O desejo do treinador Erik ten Hag de reforçar alguns dos setores do elenco ficou um pouco mais longe com a necessidade de vendas. Jogadores com faturamentos altos têm sido pouco aproveitados e recebem muitas críticas, como o zagueiro e capitão Harry Maguire.

O defensor recebeu um aumento salarial, assim como o restante da equipe do United, devido à classificação para a Champions League, conquistada através do terceiro lugar no Campeonato Inglês. Porém, o posto de titular acabou sendo perdido com o crescimento da dupla Varane e Lisandro Martínez. Mesmo após a lesão do argentino, Maguire foi preterido por uma improvisação de Luke Shaw em algumas oportunidades e pelo sueco Victor Lindelof.

O desejo da diretoria e de Ten Hag é uma separação de caminhos a partir de 2023-24. Porém, o alto salário de Maguire dificulta a saída, já que o atleta precisaria abrir mão de seus faturamentos para se transferir. A necessidade de reforços fica também mais distante devido ao pouco orçamento disponibilizado pelos Glazers, família dona do clube.

Apenas 120 milhões de euros foram orçamentados para Erik ten Hag realizar movimentos no mercado. Deste dinheiro, 55 milhões de euros foram usados para a contratação de Mason Mount junto ao Chelsea, sobrando pouco mais da metade. Os objetivos do comandante holandês são a chegada de um goleiro de elite e um camisa 9.

Para o gol, com a possível saída de David de Gea, a opção mais desejada é a de André Onana, mas a Inter de Milão pede 55 milhões de euros, valor além do que o United deseja pagar. A posição de centroavante, em 2022-23, não ficou bem definida: Rashford jogou diversas vezes improvisado na posição, já que Martial e Weghorst não se firmaram. O meteoro dinamarquês Rasmus Hojlund é o principal alvo.

Outras possíveis saídas, além de Maguire, envolvem o nome do ponta sueco Elanga e o do volante brasileiro Fred, que acabou perdendo a titularidade na última temporada. Com o crescimento de produção do trio Casemiro, Bruno Fernandes e Eriksen, o camisa 17 ficou para trás na briga pela posição e pode ser vendido por um preço estimado pelo United em 30 milhões de euros.