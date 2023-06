Manchester United chega a acordo para renovar com De Gea, mas recua e deixa situação em aberto

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 9:15 Compartilhe

A situação do goleiro espanhol David de Gea com o Manchester United não está nem perto de uma definição. Com seu vínculo atual expirando ao fim de junho, o arqueiro estava inclinado a uma redução salarial com os Red Devils para seguir atuando pelo clube. Porém, segundo o jornal “Daily Mail”, o United mudou a tratativa e deixou o enredo ainda em aberto.

De acordo com as informações, De Gea recebe um salário de 1,5 milhão de euros por mês. A diretoria da equipe inglesa havia enviado ao espanhol uma oportunidade de estender o vínculo, contando com a diminuição do custo mensal, e David aceitou. Porém, a assinatura do contrato por parte do clube acabou não acontecendo, já que o Manchester retirou a proposta inicial.

Além da questão da venda do clube estar em andamento, sem uma clara urgência por parte dos Glazers, donos do United, os mandatários também estão se movimentando no mercado. Um dos alvos é o goleiro André Onana, destaque da Inter de Milão, que custaria 50 milhões de euros aos cofres ingleses. O compatriota de De Gea, David Raya, do Brentford, é uma opção que corre por fora. Para que haja a renovação do arqueiro, deveria haver uma segunda redução salarial nas próximas horas, além da aceitação em não garantir o posto de titular.

Apesar das falhas em 2022-23, De Gea foi o goleiro com mais clean sheets na Premier League, mantendo a meta limpa em 17 oportunidades na competição. Ao longo de 12 anos defendendo os Red Devils, o ex-Atlético de Madrid atuou em 545 oportunidades, sofrendo 590 tentos e alcançando 190 partidas sem tomar gols.