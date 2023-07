Manchester United anuncia renovação de Marcus Rashford por mais cinco temporadas

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/07/2023 - 16:13 Compartilhe

Entre idas e vindas, uma permanência garantida no Old Trafford. Nesta terça-feira (18), o atacante Marcus Rashford, de 25 anos, renovou o contrato com o Manchester United por mais cinco temporadas.

A um ano de expirar o vínculo, o jogador optou por estender até 2028 e permanecer no clube que o formou desde as categorias de base. Em 2016, o inglês chegou ao time profissional e desde então disputou 359 partidas, marcando 123 gols e 53 assistências.

– Como torcedor do United por toda a minha vida, conheço a responsabilidade de representar este emblema e sinto os altos e baixos tanto quanto qualquer um. Posso garantir que darei tudo para ajudar a equipa a chegar ao nível de que somos capazes e sinto a mesma determinação no balneário. Eu não poderia estar mais animado com o futuro sob este gerente.

– Entrei no Manchester United como um menino de sete anos com um sonho. Essa mesma paixão, orgulho e determinação para vencer ainda me motivam toda vez que tenho a honra de vestir a camisa. Já tive experiências incríveis neste clube incrível, mas ainda há muito mais a conquistar e continuo determinado a conquistar mais troféus nos próximos anos – completou.

Na última temporada, Rashford foi um dos grandes destaques do clube. Ao todo, foram 56 jogos, 30 gols, nove assistências e o título da Taça da Liga da Inglaterra.

– Ele é um talento brilhante, mas também humilde, dedicado e motivado. À medida que ele entra em seus primeiros anos, sabemos que ainda há muito mais para vir dele, e podemos ver a fome que Marcus sente para alcançar os mais altos níveis de sucesso aqui no Manchester United – disse John Murtough, diretor de futebol do United.