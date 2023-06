Manchester City sai da corrida e Arsenal tem caminho livre para negociar com meia da Inglaterra

O jornalista Fabrizio Romano informou, na manhã desta quarta-feira, que o Arsenal tem caminho livre para negociar com um dos destaques da temporada na Inglaterra. Trata-se de Declan Rice, meio-campista do West Ham, campeão da última edição da Conference League. O Manchester City, que estava na briga após a saída de Gundogan, desistiu da contratação.

A diretoria dos Hammers estipulou um preço de pelo menos 100 milhões de euros para o meio-campista. O Arsenal chegou a fazer duas propostas anteriormente: uma de 75 e outra de 90 milhões. Os Citizens enxergaram o preço como viável e ofereceram os mesmos 90 milhões, mas os mandatários do clube londrino se mostraram irredutíveis. Por fim, os Gunners cobriram o preço pedido, desembolsando 100 milhões de euros, além de 5 milhões em variáveis, o equivalente total a mais de R$ 550 milhões. O City se recusou a oferecer esta quantia, de acordo com Fabrizio, e deixou a corrida.

Agora, o único impasse a ser resolvido entre as partes é a forma como será realizado o pagamento. O Arsenal deseja parcelar o valor fixo em quatro anos, enquanto a equipe atual do brasileiro Lucas Paquetá quer determinar um prazo de 18 meses para receber a quantia. Mesmo com a divergência, a negociação deve se concretizar em breve.

