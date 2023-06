Manchester City oferece novo contrato a astro e briga contra futebol árabe, diz jornal

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 10:58 Compartilhe

A novela de Bernardo Silva segue com diversos desfechos em aberto e com boas possibilidades de se concretizarem. Disputado por Barcelona, Paris Saint-Germain e pelo futebol árabe, o meio-campista português recebeu uma proposta do Manchester City para ganhar mais e renovar o seu contrato, já que o vínculo atual expira em 2025.

De acordo com o jornal britânico “The Times”, o treinador do City, Pep Guardiola, tem sido o responsável pelas abordagens do clube inglês. Segundo o periódico, Pep enxerga Bernardo Silva com uma peça crucial em seu esquema e não quer se desfazer do jogador, além da prioridade de Bernardo ser o futebol europeu.

Na última temporada, o português marcou sete gols e oito assistências em 55 jogos. Pela Champions, marcou gols importantes contra o Bayern de Munique, nas quartas de final, e contra o Real Madrid, na semifinal, além de participar do gol do título na decisão contra a Inter de Milão.

Manchester City have offered to improve Bernardo Silva’s contract in an attempt to retain the services of the Portugal international https://t.co/6wcoAdiUCG — Times Sport (@TimesSport) June 24, 2023

O futebol árabe, realizando aportes financeiros e negociações de alto nível na elite europeia, deseja a contratação do meia de 28 anos. O Al-Hilal é o principal interessado e fez uma oferta de nove dígitos para ter seu futebol. O Barcelona e o PSG já chegaram a abordar o agente de Bernardo Silva, Jorge Mendes, mas ainda não há uma definição por parte do jogador.