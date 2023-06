Manchester City faz proposta de R$545 milhões por meio-campista do West Ham, afirma jornal

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 18:52 Compartilhe

O Manchester City já tem um nome decretado para ser o sucessor de Ilkay Gündogan, que acertou com o Barcelona até 2025, na tarde desta segunda-feira (26). Volante da seleção inglesa e do West Ham, Declan Rice pode estar perto de mudar de time na Inglaterra. Segundo o ‘The Athletic’, o time de Pep Guardiola fez uma nova proposta, desta vez em torno de 80 milhões de libras, além de 10 milhões de libras adicionais (cerca de R$545 milhões), por bonificações ao longo do tempo.

Inicialmente, de acordo com a Sky Sports, o Manchester City já havia feito uma proposta de £75 milhões, mais £15 milhões, mas o presidente David Sullivan recusou. Em nova tentativa, o West Ham pode repensar sobre a negociação e fechar com o Citizens. O rival Arsenal também está na disputa, mas os valores apresentados não teriam agradado a diretoria dos Hammers.

Aos 24 anos, Rice está em sua sexta temporada pelo West Ham, clube em que faz parte desde as categorias de base. Em 2022, no Catar, disputou a Copa do Mundo pela primeira vez, sendo titular nas cinco partidas, até a eliminação nas quartas de final.

O contrato do camisa 41 é válido até junho de 2024, com opção de extensão por mais um ano. Caso o vínculo não se estenda até 2025, Rice estará livre para assinar pré-contrato com outro clube a partir de janeiro. Desde a estreia, em 2017, o inglês disputou 245 partidas, marcou 15 gols e 12 assistências, além do recente título da Conference League desta temporada, o único da carreira.