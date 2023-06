Manchester City entra na briga com Arsenal por destaque da Premier League

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 9:13 Compartilhe

A corrida pelo futebol do meio-campista Declan Rice, de 24 anos, tem movimentado o mercado de transferências na Inglaterra. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o Manchester City entrou de vez na disputa pela contratação do inglês, campeão da Conference League com o West Ham.

O Arsenal, que chegou a estar próximo de Rice e acertou os detalhes com o jogador, não alcançou um acordo com a diretoria dos Hammers. Os londrinos pedem 120 milhões de euros para a liberação e os Gunners fizeram duas propostas: uma de 80 e outra de 90 milhões, ambas terminando em recusa.

Com a iminente saída de Gundogan, que não renovou e deve vestir a camisa do Barcelona a partir de 2023-24, o Manchester vai ao mercado em busca de um substituto para o alemão e enxerga em Rice o nome perfeito. De acordo com Fabrizio, o Arsenal já esperava uma aproximação do City após a definição da situação de seu capitão e não cometerá loucuras para contratar o meia do West Ham, sabendo da capacidade financeira do rival. Em entrevista ao “SportBIBLE”, um torcedor fez críticas à abordagem da equipe do Emirates Stadium.

– Não acho que nós conseguiremos sobreviver a uma investida do Manchester City pelo Rice, acredito que ele vá para longe de nós. Mais uma vez, nossa diretoria prefere economizar um dinheiro que não há sentido em economizar a negociar por jogadores que podem ser cruciais – disse o aficionado gunner.

O pedido insistente de Arteta pela contratação de Rice não é surpreendente. O volante fez grande temporada em 2022-23, capitaneando os Hammers a um feito histórico. Foram quatro gols e duas assistências para o jogador, sendo peça crucial no setor central para a fuga do rebaixamento na Premier League e o título da Conference League, encerrando um jejum de mais de duas décadas sem um troféu. Pela seleção da Inglaterra, Declan já tem 42 jogos disputados e três gols marcados, sendo um deles em março deste ano, nas eliminatórias para a Eurocopa de 2024, sobre a Itália.

