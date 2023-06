Manchester City anuncia contratação de meia do Chelsea

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 14:22 Compartilhe

O Manchester City anunciou, na tarde desta terça-feira, a contratação do meio-campista Mateo Kovacic, do Chelsea. O central croata assinou com os Citizens um contrato válido por quatro temporadas e custou aos cofres do clube cerca de 30 milhões de euros, sendo 25 milhões fixos e o restante em bônus variáveis.

O valor é um terço inferior ao que os Blues pagaram em julho de 2019 junto ao Real Madrid para ter o meia em definitivo, já que esteve emprestado na temporada anterior. Pelos Blues, foram 221 jogos realizados em cinco anos, anotando seis gols e 15 assistências. Fez parte da conquistas da Europa League de 2018-19 e do vitorioso ano de 2021, que marcou os títulos da Champions League, Supercopa da Uefa e do Mundial de Clubes.

– Se juntar a este esquadrão de jogadores é de fato um sonho para qualquer jogador de futebol. Esta é uma transferência brilhante para a minha carreira. Qualquer um que assistiu esse time jogar sob o comando de Pep Guardiola sabe o quão bom eles são – para mim, este time é o melkhor do mundo. O Manchester City é o lugar perfeito onde você pode vencer, e eu farei o meu melhor para tentar vencer todo ano. Eu curti anos divertidos, mas agora é hora de virar a página e colecionar troféus, a coisa mais importante – afirmou o croata.

Além da carreira por clubes, Kovacic também construiu uma trajetória importante pela seleção da Croácia. O atleta esteve em campo nas campanhas da Copa do Mundo de 2014, 2018 e 2022, conseguindo um vice-campeonato e um terceiro lugar no período. Além disso, fez parte do time que perdeu a final para a Espanha na Nations League de 2023.

Kovacic não é o único a deixar a equipe londrina. Além do croata, quatro jogadores deixarão o Chelsea para migrar para a Arábia Saudita. Koulibaly já foi anunciado pelo Al-Hilal, assim como Kanté pelo Al-Ittihad; Ziyech está próximo de um acordo com o Al-Nassr e Mendy já tem acordo costurado com o Al-Ahli. Outro rival que pode se beneficiar do “saldão” de liberação dos Blues é o Arsenal, que já tem o sinal verde de Kai Havertz para a contratação.