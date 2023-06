Manchester City acerta contrato com zagueiro croata, mas Leipzig não quer menos de 100 milhões de euros, diz jornalista

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 17:14 Compartilhe

A busca do Manchester City pela contratação de Gvardiol tem avançado. De acordo com o jornalista europeu Fabrizio Romano, a contratação do croata pode estar próxima.

O atleta e o clube inglês já acertaram os termos do contrato, porém, como o RB Leipzig pretende manter o zagueiro, que tem contrato com o time alemão até 2027, não venderá o jogador por menos de 100 milhões de euros (R$520 milhões), o que o tornaria o zagueiro mais caro da história.

O Manchester tem buscado a contratação do croata, como substituto para a possível saída de Aymeric Laporte. A ida de Gvardiol para a Ingleterra é vista de forma positiva pelo técnico Pep Guardiola.

Na temporada 2022/23, Gvardiol participou de 41 jogos, com três gols marcados. Ao todo jogou 87 jogos pelo RB Leipzig, com cinco gols e três assistências, além dois títulos da Copa da Alemanha. Além disso, foi um dos destaques na seleção da Croácia na Copa do Mundo do ano passado.