Manaus FA contrata norte-americano Nico Cade para a Liga BFA

O Manaus FA continua se reforçando na busca de retomar o protagonismo na Conferência Norte da Liga Brasileira de Futebol Americano (Liga BFA). O time manauara anunciou recentemente a contratação do versátil norte-americano Nico Cade, que pode atuar na defesa, ataque e times especiais.

O jogador, de 24 anos, vem para a sua primeira temporada no FABR e pode ser opção atuando como defensive back, wide receiver e retornador. Às redes sociais do Manaus FA, o jogador destacou a oportunidade de atuar no Brasil.

– Aceite a oferta de vir para o futebol americano de Manaus devido ao programa e à organização do time, que possui ótimos treinadores e jogadores que querem vencer – destacou.

Para buscar o título regional e brigar pelo nacional em 2023, o Manuas FA já tinha anunciado outros cinco reforços. O clube do Norte do país já havia contratado o defensive back e linebacker Andrew Bernardini, que estava na Europa, e o running back Carlos Medeiros, ex-Itajaí Almirantes. Depois, o time acertou as chegadas dos linhas defensivas Marcos Guerra “Turtle”, ex Galo FA, e Cleiton Lima, ex-Itajaí Almirantes, além do linebacker Felipe Brandão, ex-Cavaliers. Recentemente, o time também contratou o linebacker norte-americano Jordan Zilbar, de 26 anos.

O Manaus FA estreia na Liga BFA contra o Vingadores FA no dia 5 de agosto em casa. O jogo será uma reedição da final da Conferência Norte da temporada passada.