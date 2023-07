!Mais um! São Paulo aceita liberar jogadores pedidos pelo Ceará e aguarda resposta para encaminhar chegada de Erick

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 31/07/2023 - 17:10 Compartilhe

O São Paulo deu a cartada final para tentar antecipar a chegada do ponta Erick junto ao Ceará. O time do Morumbi tem um pré-contrato de quatro anos assinado com o jogador, cujo vínculo com o Vozão nordestino se encerra no final do ano.

Segundo o Lance! apurou, o Tricolor teria sinalizado que aceita ceder por empréstimo aos cearenses até o final do ano as duas revelações de Cotia promovidas ao profissional e que treinam cotidianamente no CT da Barra Funda: os meias Pedrinho Vilhena e Talles Costa.

Com o encerramento da janela de transferências nesta quarta-feira (2/8), a expectativa do São Paulo agora é que se resolvam duas amarras do negócio: o Ceará aceite o negócio. E que seus dois jogadores, sem espaço com o técnico Dorival Júnior, também topem se transferir ao Nordeste. Tudo em menos de 72 horas. Apesar da dificuldade, a confiança é grande pelos lados do Morumbi

Nesta segunda-feira (31), o presidente do Ceará, João Paulo Silva, admitiu pela primeira vez publicamente em entrevista coletiva à imprensa local sobre a inevitável saída do ponta no final do ano. O dirigente, contudo, voltou a desmentir as informações dos jornalistas paulistas sobre as tratativas para a liberação antecipada de Erick, postura que adota desde o início das especulações, no fim do mês passado.

– O que eu posso falar é que ele realmente assinou um pré-contrato com o São Paulo. Mas em momento algum, o Erick pediu para ir antes para o São Paulo. E o São Paulo não nos fez nenhuma proposta para levar o jogador antes do fechamento da janela. Saiu na imprensa que estávamos negociando dois atletas de base, mas isso não é verdade. Eu acredito muito no atleta. Tenho que respeitar a decisão do atleta. Ele fez um contrato com o São Paulo de quatro anos. Conheço o caráter do atleta e sei que ele vai se doar até o fim em busca do nosso acesso.

Em 2023, o atacante de 25 anos tem 39 jogos pelo Alvinegro. Ao todo, são 15 gols marcados e 10 assistências. Titular absoluto na posição, o atleta é o jogador com mais gols e minutos (1.417) do Alvinegro na Série B deste ano. O artilheiro da equipe soma seis tentos marcados no torneio.

Conforme o Lance! revelou na terça-feira (25), o São Paulo avançou nas tratativas com o Ceará para conseguir antecipar a liberação. O clube paulista aceita atender algumas das reivindicações do Vozão para liberar a sua principal peça do plantel que luta para conseguir o acesso na Série B. A principal delas é a liberação de algumas peças reveladas em Cotia por empréstimo para reforçar o clube alvinegro.

O São Paulo busca antecipar a chegada de Erick desde o início do mês, quando acertou um pré-contrato com o atacante. Depois da fracassada negociação com Marinho, o clube do Morumbi vê no jogador de 24 anos a opção ideal para atender a necessidade de um jogador rápido pelos lados do campo, capaz de romper linhas.

Erick foi uma indicação do próprio técnico Dorival Júnior, que trabalhou com ele no Vozão no ano passado. O jogador já foi considerado o quarto maior driblador do mundo e aumentou a idolatria da torcida sendo um dos poucos destaques a seguir no Ceará após o rebaixamento à segunda divisão. Desde o começo do ano e o início do assédio do São Paulo, seu discurso é de querer ficar até o final do ano para ajudar no acesso.

Inicialmente, o Ceará fez jogo duro com a diretoria são-paulina. Pediu o pagamento integral da multa para liberá-lo. Depois o valor chegou a cair para R$ 6 milhões. Diferente de Marinho, quando o clube do Morumbi propagou aos quatro ventos o interesse e a proposta, desta vez adotou o silêncio. E para ajudar a amolecer os corações cearenses, até emprestou o lateral-direito Orejuela, sem espaço no Tricolor, para ajudar na aproximação. Ao que tudo indica, a tática, agora, deu certo.

