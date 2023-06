Mais um! Palmeiras bate o Athletico-PR e é campeão da Copa do Brasil sub-17

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/06/2023 - 21:34 Compartilhe

O Palmeiras segue vencendo no profissional e na base. Neste domingo (18), o Verdão bateu o Athletico-PR, por 4 a 1, na final da Copa do Brasil sub-17 e se sagrou campeão do torneio do qual já defendia o título conquistado em 2022. Com gols de Luighi, Estevão, Érick Belé e um contra, o Alviverde somou mais uma conquista para a galeria dos Crias da Academia.

Ainda no primeiro tempo, Luighi arriscou um chute de longe, que não parecia muito perigoso, mas o goleiro Maksym acabou aceitando no cantinho e o Palmeiras abriu o placar. Dali em diante, o Verdão dominou ainda mais a partida, mas apesar do volume de chances criadas, elas não foram convertidas em mais gols, indo para o intervalo com apenas 1 a 0.

Na volta dos vestiários, o Athletico-PR parecia mais ligado e disposto a empatar logo o duelo. E foi exatamente o que aconteceu. Sorriso foi lançado no ataque e se aproveitou de uma saída ruim do goleiro César para tocar para o gol. 1 a 1 no placar, mas o Furacão não insistiu para virar e permitiu o retorno do Alviverde ao jogo.

Pouco tempo depois, Luighi tentou um novo chute para o gol, que acabou desviando em dois jogadores do Athletico-PR, que protagonizaram um gol contra para colocar 2 a 1 no placar, que fazia justiça ao melhor desempenho em campo. Não demorou muito e o grande personagem da partida, o jovem Estevão, recebeu na entrada da área e bateu firme, sem chances para o goleiro do Furacão. Por fim, já nos acréscimos, Érick Belé aproveitou cruzamento da direita e completou a goleada por 4 a 1.

A partir dali, o Palmeiras administrou o resultado na Arena Barueri para garantir o seu quarto título na Copa do Brasil sub-17 (2017, 2019, 2022 e 2023), o segundo seguido, uma vez que em 2022 o Verdão foi o campeão batendo o Vasco na final. Vale lembrar que em 2023 a base do Alviverde já havia conquistado a Copinha. Em 2022, as Crias da Academia conquistaram quase tudo o que foi disputado, perdendo apenas o Paulistão sub-20.

Essa campanha vitoriosa neste ano foi invicta. A equipe comandada por Rafael Paiva disputou oito partidas pelo torneio, com sete vitórias e um empate, somando 44 gols marcados e apenas três sofridos. O artilheiro do time palestrino foi Luighi, com nove tentos. O atleta, inclusive, tornou-se o jogador a balançar mais vezes as redes em uma edição da Copa do Brasil sub-17 pelo Palmeiras, deixando os atacantes João Pedro (2019) e Endrick (2022) para trás.

