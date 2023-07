!Mais um chegando! Festejado no México, Julio Furch é aguardado no Santos nesta sexta

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/07/2023 - 6:10 Compartilhe

Ativo no mercado, o Santos aguarda a chegada de Julio Furch entre esta sexta-feira (21) e sábado (22) para a assinatura oficial do contrato. O atacante será o quarto reforço do Peixe na janela.

O argentino participou na quarta-feira (19) de uma partida de despedida do Atlas, do México. Sua ex-equipe realizou um amistoso contra o Sporting Gijón, da segunda divisão da Espanha, com a intenção de festejar o ídolo, que está de saída. Ele atuou durante nove minutos do jogo, correspondente ao número de sua camisa.

Os mexicanos acataram o pedido de Furch, que topou o desafio de se transferir para o Santos, e não impôs dificuldades para liberar o centroavante de 33 anos. As partes acertaram uma rescisão de contrato amigável.

– Era uma oportunidade única, jogar em uma das grandes ligas do futebol mundial, é um sonho. Apareceu a oportunidade de forma repentina, um chamado rápido. Um prêmio, depois de todos os anos no México. Estou muito agradecido pela oportunidade que o Santos me deu – afirmou o atacante, em coletiva de despedida.

No entanto, é difícil que Julio Furch esteja à disposição para entrar em campo pelo Santos neste domingo (23), contra o Botafogo, pelo Brasileirão, na Vila Belmiro. Ainda é preciso que toda a documentação esteja regularizada e o nome do jogador apareça no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Nesta janela, o Peixe também contratou o volante Jean Lucas, o lateral Dodô e acertou pré-contrato com Diego Pituca. O Alvinegro ainda tenta antecipar a chegada do meio-campista que estava no futebol do Japão.