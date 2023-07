Maguire revela que Ten Hag tirou a braçadeira de capitão do zagueiro e desabafa: ‘Extremamente desapontado’

Os rumores sobre uma possível saída de Harry Maguire do Manchester United aumentaram neste domingo (16). Nas redes sociais, o zagueiro publicou um texto contando que Erik ten Hag, treinador dos Red Devils, retirou a braçadeira de capitão do camisa 5 para a temporada 2023/24.

– Ele expôs suas razões para mim e, embora eu esteja pessoalmente extremamente desapontado, continuarei a dar tudo de mim sempre que vestir a camisa – disse, em comunicado.

O jogador chegou ao United em 2019 como o zagueiro mais caro da história – 80 milhões de libras (cerca de R$375,8 milhões na cotação da época). Se tornou capitão da equipe e permaneceu por três anos e meio, entre boas e más fases. Segundo a imprensa inglesa, o futuro de Maguire é fora do Old Trafford, apesar da dificuldade em vender o zagueiro por conta do alto salário e da multa rescisória, que tem contrato até 2025. O jornal britânico ‘Sky Sports’ noticiou que o West Ham tem interesse na contratação e pretende fazer uma oferta.

CONFIRA O COMUNICADO DE HARRY MAGUIRE

Depois de conversar com o técnico hoje, ele me informou que está mudando de capitão. Ele expôs suas razões para mim e, embora eu esteja pessoalmente extremamente desapontado, continuarei a dar tudo de mim sempre que vestir a camisa.

Então, gostaria de agradecer imensamente aos torcedores do Manchester United por todo o apoio brilhante enquanto eu usava a braçadeira.

Desde o dia em que assumi o cargo, há três anos e meio, tem sido um grande privilégio liderar o Manchester United e um dos momentos de maior orgulho da minha carreira até hoje. É uma das maiores honras do futebol de clubes. Fiz tudo o que pude para ajudar o United a ter sucesso – dentro e fora do campo.

Sempre serei grato a Ole Gunnar Solskjaer por primeiro me dar a responsabilidade e desejo a quem quer que agora assuma todo o sucesso e eles terão meu total apoio.

After discussions with the manager today he has informed me he is changing captain. He outlined his reasons to me and whilst I’m personally extremely disappointed, I will continue to give my all every time I wear the shirt.

So I wanted to say a massive thank you to the… pic.twitter.com/TAOS0eisF1

— Harry Maguire (@HarryMaguire93) July 16, 2023