Macena Open é confirmado para o fim de novembro na Praia do Francês (AL) e abre inscrições

Depois do sucesso da segunda edição do Pure Beach, em abril, a Praia do Francês, em Marechal Deodoro (AL), voltará a receber um evento de grande porte do circuito mundial de Beach Tennis.

Agora será a terceira edição do Macena Open que será realizado entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro. O evento é dos mais prestigiados por atletas amadores e profissionais que tornaram a cidade de Marechal Deodoro um polo do Beach Tennis Mundial batendo recorde em número de atletas.

O evento terá a categoria profissional com graduação BT 400 distribuindo 470 pontos para as duplas campeãs do masculino e feminino e também US$ 35 mil em premiação total.

O evento também será destinado aos amadores nas categorias A, B, C e D em Duplas e também com a novidade em Simples. Além disso, há categorias para juvenis e também os veteranos.

As inscrições já estão abertas pelo link https://linktr.ee/macenaopen

André Macena, idealizador e um dos organizadores do evento junto com a Paxá Sports, destacou: “A expectativa é fazer do torneio uma grande abertura de verão, a Praia do Francês abraçou o evento e o Beach Tennis, com seu clima de descontração, agitação e amizade, agregando com toda receptividade do povo alagoano. Vamos fazer uma entrega pensando muito no público, atletas profissionais e principalmente os atletas amadores. Teremos uma estrutura maior, mas limitando o número de atletas, o que vai beneficiar e trazer ainda mais conforto para todos que terão a oportunidade de degustar de um grande evento com uma vista que encantam os olhos, e se energizar com o sol, brisa e mar, do verão nordestino”.

O Macena Open conta com o apoio do Governo do Estado de Alagoas, da Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro e do Hotel Ponta Verde . O evento tem a chancela da Federação Internacional de Tênis, da Confederação Brasileira de Tênis e da Federação Alagoana de Tênis. O torneio é uma realização da Paxá Sports.