Luxemburgo vê vitória sobre o Vasco como melhor jogo do Corinthians e destaca retomada emocional do time

Após 24 jogos, Luxemburgo conseguiu somar mais triunfos do que derrotas em sua terceira passagem pelo Corinthians. Em meio aos sete jogos de invencibilidade, o treinador classificou a vitória sobre o Vasco como o melhor jogo em nível técnico de sua equipe até aqui.

– Tecnicamente sim (foi o nosso melhor jogo). Muito passe certo, jogo de bola, domínio do que está fazendo. A única coisa que cobrei no intervalo era que tínhamos que ser mais contundentes, fazer o goleiro sofrer mais, mas tecnicamente foi nosso melhor jogo, envolvendo o adversário, jogando o adversário para trás, foi o melhor jogo nosso – vibrou o treinador durante entrevista coletiva.

O Corinthians abriu cinco pontos de distância em relação ao Bahia, primeiro time dentro do Z4. Desde que chegou ao Timão, Luxa sempre deixou claro que o clube briga por uma vaga na Libertadores, e não contra o rebaixamento. Assim, o treinador corintiano classificou o resultado contra o Vasco como fundamental para os objetivos da equipe no Brasileirão.

– Quando você vai projetar uma competição, você tem adversário que fala: “aqui não pode perder ponto. Ai você vê o jogo hoje, sem torcida, era um confronto direto. Queremos buscar a vaga na Libertadores, nunca falei em rebaixamento. Três vitórias no Brasileirão representam muito em pontuação. Era um jogo que você joga o adversário para trás, ele pode tirar pontos de alguém que briga com nós uma vaga de Libertadores. Hoje era importante ganhar para distanciar e olhar para frente – falou o treinador corintiano.

Luxemburgo também destacou a recuperação emocional do grupo após onda de protestos e violência.

– Logo que cheguei ao Corinthians teve um movimento de torcida, eu estava com Duilio e Alessandro, falei: vamos lá conversar com eles. Essa parte emocional foi a que mais trabalhamos. Em momento algum eu peguei um jogador e coloquei exposto aqui. Às vezes vocês não conseguem entender, eu respeito o lado de vocês, mas vocês têm que vir pro lado de cá. Quando vou fazer uma palestra para os jogadores, sento do lado deles. Eu sei a proposta de vocês, mas tem coisas que não podemos falar, está todo mundo de olho. Não vou chegar aqui e falar que meu jogador não jogou porra nenhuma. Lá dentro o couro come – afirmou Luxemburgo.

O próximo compromisso do Corinthians é na terça-feira (1), contra o Newell’s Old Boys-ARG, pela partida de ida das oitavas de final da Sul-Americana, e Luxemburgo fez mistério se irá com os titulares ou seguirá usando uma equipe alternativa na competição continental.