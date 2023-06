Luxemburgo traça objetivo no Brasileirão e ganha fôlego no Corinthians, mas faz mistério para ‘decisão’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 7:13 Compartilhe

Desde a eliminação do Corinthians na fase de grupos da Libertadores, o discurso adotado pela diretoria alvinegra era de confiança em Vanderlei Luxemburgo, acreditando no trabalho do treinador durante a Data Fifa. A vitória sobre o Santos tirou um pouco da pressão sobre o elenco e deu a Luxa fôlego para seguir implementando sua filosofia no CT.

Apesar da vitória sobre o Santos, a rodada não favoreceu o Alvinegro, que segue um ponto acima da zona do rebaixamento. A alta cúpula alvinegra traçou como principal objetivo se distanciar o quanto antes do Z4, mas Luxemburgo quer ir além. Após o jogo na Vila Belmiro, o técnico corintiano afirmou que o clube busca uma vaga na Libertadores através do Brasileirão.

Antes do início da temporada, o Corinthians montou seu planejamento com o sétimo lugar em mente no Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que o Timão já falhou com suas metas financeiras e esportivas no Paulistão e Libertadores, mas superou o esperado na Copa do Brasil. A equipe está nas quartas de final do torneio nacional e enfrenta o América-MG.

MISTÉRIO NA LIBERTADORES

Com objetivos bem claros no Brasileirão e Copa do Brasil, o Corinthians ainda possui um jogo importante na rodada final da fase de grupos da Libertadores. Na próxima quarta-feira (28), a equipe recebe o Liverpool-URU, e um empate com os uruguaios garante o Timão nos playoffs da Sul-Americana.

Luxemburgo já deixou claro que o elenco não aguenta três competições ao mesmo tempo, mas a Sul-Americana pode ser uma boa alternativa como fonte de renda e mais um caminho para encerrar a seca de títulos do clube, que não levanta um troféu desde 2019.

Com esse contexto, o treinador ainda não “bateu o martelo” se vai com força máxima diante do Liverpool-URU ou irá preservar alguns titulares visando a sequência no Brasileirão e Copa do Brasil.

Neste sábado (24), contra o Athletico-PR, Luxa usará seus titulares e pode ter os retornos de Bruno Méndez, Murillo e Fausto Vera. Fagner é baixa por suspensão.