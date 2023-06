Luxemburgo quer afastar ‘fantasma’ no Corinthians e embalar sequência inédita como visitante

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 9:46 Compartilhe

O principal objetivo do Corinthians é se distanciar da zona do rebaixamento no Brasileirão, e para cumprir a meta o Timão precisa melhorar seu aproveitamento longe da Neo Química Arena.

Luxemburgo conseguiu sua primeira vitória fora de casa depois de seis jogos, ao superar o Santos na Vila Belmiro. Diante do Athletico-PR, neste sábado (24), Luxa pode emplacar uma sequência de vitórias como visitante inédita na temporada.

A última vez que o Timão venceu dois jogos consecutivos como visitante foi entre a demissão de Sylvinho e a contratação de Vítor Pereira, na temporada passada. O Corinthians venceu o Santo André por 1 a 0, com Sylvinho, e depois superou a Ferroviária, com Fernando Lázaro, que estava interinamente no cargo.

Com Fernando Lázaro, Cuca, Danilo e Vanderlei Luxemburgo, o Corinthians disputou 17 jogos fora de casa em 2023, com 10 derrotas, quatro empates e apenas três vitórias, com 23% de aproveitamento. No Brasileirão, o Alvinegro é o quarto pior visitante.

