Luxemburgo discute com Luciano após gol do São Paulo e se irrita com Caio Paulista: ‘Babaca’

O gol de empate do São Paulo diante do Corinthians, marcado por Luciano, na Neo Química Arena, acabou em confusão.

Após igualar o duelo aos nove minutos da segunda etapa, o atacante Tricolor chutou a bandeirinha de escanteio (que tem o escudo da equipe do Parque São Jorge) e provocou a torcida da casa, que reagiu atirando objetos em direção ao camisa 10, como copos e isqueiros. Os jogadores do Timão cobraram o atleta rival, que rebateu as críticas e confrontou Renato Augusto.

A atitude também gerou irritação no banco de reservas do Corinthians, que foi tirar satisfações com o atacante. Ainda calmo, Vanderlei Luxemburgo questionou a necessidade do ato – “para que isso?” – exclamou o treinador.

Entretanto, Luxemburgo se irritou com algo dito por Caio Paulista em direção à area técnica corintiana e respondeu o lateral Tricolor com diversos xingamentos.

Depois da confusão, o árbitro Wilton Pereira Sampaio puniu com cartão amarelo Luciano, que estava pendurado e não participará do confronto de volta no Morumbi.

NÚMEROS DE LUCIANO POR CORINTHIANS E SÃO PAULO

Agora atleta do São Paulo, Luciano defendeu as cores do Corinthians entre 2014 e 2016. Ao todo, foram 89 jogos oficiais pelo clube, com 20 gols e uma assistência. O único título do atacante pelo Timão foi o Campeonato Brasileiro, conquistado em 2015.

Já pelo Tricolor Paulista, clube que defende desde 2020, o atleta soma até o momento 176 partidas, 60 gols e 20 assistências. Faturou o título do Campeonato Paulista em 2021. Confira o comparativo no gráfico a seguir: