Luxemburgo aponta crescimento do Corinthians após datas Fifa e indica time reserva contra o Liverpool (URU) pela Libertadores

Mesmo com a derrota do Corinthians por 1 a 0 para o Athletico-PR, na tarde deste sábado (25), o técnico Vanderlei Luxemburgo, do Timão, enxerga evolução da equipe após o dias sem jogos por conta das datas Fifa, para os compromissos entre seleções internacionais, que aconteceram entre 12 e 20 de junho.

Antes de perder para o Furacão, a equipe alvinegra havia vencido o Santos, na última quarta-feira (21), na Vila Belmiro, e o triunfo diante do Peixe foi considerado por Luxa na avaliação.

– Vou analisar os 10 dias que tivemos. Fomos muito bem. Se pegar a competição como um todo e pegar dois jogos fora de casa, se conseguir três pontos, conseguir seis é ótimo. Crescimento visível da equipe. Quem não quiser enxergar eu não posso fazer nada. Na parte técnica, física e emocional. Não ganhar aqui não é um privilégio do Corinthians. Outras equipes vieram aqui e tiveram trabalho – disse Luxa em entrevista coletiva ainda em Curitiba.

Já eliminado da Libertadores, ainda na fase de grupos, o próximo compromisso corintiano é justamente pela competição continental, nesta quarta-feira (29), contra o Liverpool, do Uruguai, na Neo Química Arena. A equipe uruguaia também está desclassificada, mas o confronto definirá quem ficará na terceira colocação do grupo E, e, consequentemente, alcançar uma vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana.

No entanto, mesmo com a possibilidade de seguir disputando um torneio internacional nesta temporada, Luxemburgo sinalizou que deve entregar o Liverpool com uma escalação alternativa. Ele quer ter tempo para trabalhar com o time considerado titular visando o confronto diante do Bragantino, no próximo domingo (2), e, assim, dar ritmo à equipe que enfrentará o América-MG, no próximo dia 5 de julho, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.

– Sul-Americana, vamos analisar com calma. Tenho que ver a equipe que vou jogar. Eu não mando do Corinthians, tenho que conversar com o presidente, com a diretoria. A minha ideia é ter uma semana para os jogadores se preparem para o jogo contra o Bragantino. Colocar um time para jogar contra o Bragantino e outro, com jogadores que não estão trabalhando, para trabalhar. Até pensando na Copa do Brasil, para ter uma semana cheia e chegar com ritmo de jogo melhor – destacou Vanderlei.

Mesmo com os reservas, o Corinthians conseguirá uma vaga na Sul-Americana se, pelo menos, empatar com os uruguaios em casa neste meio de semana.