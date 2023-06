Luxemburgo ‘abraça’ a base e não relaciona titulares do Corinthians para duelo na Libertadores

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 19:48 Compartilhe

O Corinthians deve ter uma escalação reserva e repleta de Crias do Terrão para enfrentar o Liverpool-URU, nesta quarta-feira (28), pela rodada final da fase de grupos da Libertadores. Vanderlei Luxemburgo relacionou dez atletas do Sub-20 e deixou de fora titulares como Cássio, Gil, Fagner, Maycon, Yuri Alberto e Róger Guedes.

A ideia do treinador corintiano e da diretoria é priorizar o Brasileirão e a Copa do Brasil. No final de semana o Timão recebe o Red Bull Bragantino, visando se afastar da zona do rebaixamento, e depois viaja para Belo Horizonte, para o primeiro duelo contra o América-MG, nas quartas de final da Copa do Brasil.

Cantillo (transição parcial com o grupo), Barletta (trauma no joelho) e Renato Augusto (transição) ainda são baixas na equipe, enquanto Romero realiza um trabalho individualizado com a equipe de Saúde e Performance do clube para tratar uma tendinite no joelho direito.

As dez novidades da base na lista para a partida contra o Liverpool-URU são: o goleiro Kauê, os laterais Vitor Meer e Leo Maná, os zagueiros Renato e João Pedro “Tchoca”, os, os meias Gabriel Moscardo, Breno Bidon, Ryan, Pedrinho e o atacante Kayke.

Veja os relacionados para a partida:

Goleiros: Carlos Miguel, Kauê e Matheus Donelli

Laterais: Fábio Santos, Léo Mana, Rafael Ramos e Vitor Meer

Zagueiros: Caetano, João Pedro, Murillo e Renato

Meio-campistas: Breno Bidon, Fausto Vera, Gabriel Moscardo, Giuliano, Matheus Araújo, Pedrinho e Ryan

Atacantes: Adson, Felipe Augusto, Giovane, Kayke, Pedro e Wesley

+ Timão se afasta do Z4? Veja tabela e os próximos jogos do Brasileirão

Nesta terça-feira (27), Vanderlei Luxemburgo separou o grupo e os atletas relacionados realizaram um treinamento tático de preparação para encarar o Liverpool. Os demais participaram de uma atividade de organização ofensiva e marcação pressão, além de um treinamento de enfrentamento em espaço reduzido.

Empatado em pontos com o Liverpool-URU, o Corinthians precisa de um empate diante dos uruguaios para garantir vaga ao playoff da Sul-Americana. Uma provável escalação conta com: Carlos Miguel; Rafael Ramos, Renato, Caetano, Murillo (Vitor Meer); Giuliano, Matheus Araújo e Adson; Pedro, Giovane (Felipe Augusto) e Wesley.