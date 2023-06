Lutadores brasileiros se oferecem para treinar Musk e Zuckerberg no ‘duelo dos bilionários’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 13:29 Compartilhe

Os bilionários Elon Musk e Mark Zuckerberg ganharam apoio de lutadores brasileiros para o possível duelo entre os dois no octógono. Charles do Bronx se ofereceu para treinar o criador do Facebook, enquanto Royce Gracie se colocou à disposição do dono do Twitter.

– Ei, Mark Zuckerberg, vamos treinar juntos cara. Prepare-se! Conta comigo. Eu estou indo para Las Vegas, e podemos começar a treinar! – escreveu Charles nas redes sociais.

– Elon Musk, vou te treinar para o octógono ou para o tatame – comentou Gracie.

Os rumores começaram após um comentário de Elon Musk no Twitter, onde dizia que estava preparado para um duelo no octógono com Mark Zuckerberg. O criador do Facebook respondeu, através de um print no Instagram, com a frase: “Me mande a localização”.

