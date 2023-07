Lutadores aderem o consumo de colágeno para melhoria do condicionamento físico. Dra Maíra Duarte explica

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 12/07/2023 - 9:16 Compartilhe

A preparação física faz parte da rotina de treinos dos atletas em diversas modalidades esportivas. Segundo especialistas, de nutricionistas a preparadores físicas, a alimentação também compõe o planejamento de atividades dos esportistas, como a ingestão de colágeno, proteína, indispensável pelo corpo, que além dos benefícios à estética contribui no condicionamento físico, pois sua reposição mantém a recuperação muscular e assegura a saúde dos músculos, tendões, articulações e até mesmo das artérias.

Lenda do MMA, Rodrigo Minotauro, atualmente com 46 anos, destacou a importância da proteína para ajudar na rotina intensa. Vale ressaltar que, mesmo aposentado do octógono, o veterano é um esportista inveterado. Além de continuar treinando modalidades de combate, ele também pratica kitesurf e anda à cavalo.

“Não me vejo longe da prática esportiva. Embora não lute mais profissionalmente, a classificação de ex-atleta não cai bem para mim, pois sigo me aventurando nos esportes. Me sinto cada vez mais jovem (risos). Claro que me cuido para isso e o colágeno é algo que me ajuda nessa busca pela qualidade de vida”, comentou.

A biomédica esteta Maira Duarte explica que o impacto das atividades intensas pode favorecer o aparecimento da osteoartrite, que surge com lesões à cartilagem. O colágeno vem como ajuda para proteger o corpo dos atletas desses danos, já que é formado por aminoácidos, que formam fibras fortes e proporcionam estrutura ao corpo. Essa proteína é responsável por garantir a elasticidade e resistência dos tecidos.

“O colágeno funciona como uma espécie de cola para manter nossas células e tecidos unidos. Uma das principais ações do colágeno é proporcionar firmeza para os tecidos, e isso inclui os ossos. Ele é uma proteína que oferece o benefício da melhora da integridade dos ossos, mantendo-os fortes e saudáveis. Sendo assim, é possível prevenir doenças osteoarticular”, explicou.

Maira Duarte / Crédito: divulgação

“O tratamento para estímulo de colágeno também é essencial para renovação da pele, pois induz a produção da proteína para aumentar a firmeza da pele e definir os contornos. Além de proporcionar firmeza, gera um acúmulo de substância que previne o envelhecimento. Sendo assim, é possível apostar em tendências do mercado que realmente apresentam resultados sem prejudicar a saúde. No caso do bioestimulador de colágeno, os resultados ainda perduram com o tempo. Essa é uma das melhores opções na prevenção do envelhecimento”, acrescentou.

A especialista comenta ainda que entre os 30 e 35 anos é a idade ideal para começar com essa reposição, uma vez que a capacidade do corpo de produzir colágeno começa a diminuir nessa faixa etária. Porém, essa queda se acentua após os 45 anos, quando os cuidados devem ser aumentados. Dra. Maíra acrescenta que alguns fatores colaboram com a degradação da proteína, como a radiação ultravioleta, poluição, o estresse oxidativo e o cigarro. Ela reforça ainda que, para cada finalidade, há um tipo diferente da proteína.