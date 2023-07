Lutadoras Ângela Hill e Victoria Leandro são exemplos de que é possível realizar uma reconstrução facial, diz Alini Rios

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/07/2023 - 19:56 Compartilhe

O UFC Vegas 73 teve participação de duas lutadoras que tiveram seus rostos bastante afetados devido a golpes violentos, característicos nas disputas dentro dessa modalidade. Em evento no último mês de maio, a lutadoras Angela Hill, que enfrentou a brasileira Mackenzie Dern, ficou com um dos olhos completamente inchado. A outra foi a americana Victoria Leandro, que em confronto com Nathalia Silva, teve um corte profundo em seu lábio, o que exigiu pontos para o fechamento da ferida.

De acordo com a biomédica esteta Alini Rios, lesões faciais são comuns durante confrontos intensos, porém existem técnicas inovadoras que contribuem para a reconfiguração do rosto e restauro da aparência natural.

“Ao recuperar o rosto após uma luta, nosso principal objetivo é trazer de volta a harmonia e a simetria facial, minimizando cicatrizes e reduzindo o inchaço. É importante ressaltar que cada caso é único e requer uma abordagem delicada para alcançar os melhores resultados”, comenta especialista.

“Para tratar lesões e contusões faciais, geralmente trabalhamos em colaboração com cirurgiões plásticos, dermatologistas e outros especialistas para criar um plano de tratamento abrangente. Isso nos permite combinar técnicas cirúrgicas e não cirúrgicas para obter os melhores resultados estéticos e funcionais”, completa.

Alini Rios / Crédito: Divulgação

Para a especialista Alini Rios, uma das opções mais procuradas no processo de reconfiguração facial é a rinomodelação, já que o nariz é uma das áreas mais vulneráveis a lesões. A biomédica também mencionou alguns tratamentos não invasivos para reduzir o inchaço e acelerar a cicatrização em casos mais leves.

“A rinomodelação a é um procedimento que pode corrigir deformidades no nariz, melhorar a função respiratória e restaurar sua aparência original. Além disso, terapias como laser, ultrassom e radiofrequência podem ser usadas para estimular a regeneração dos tecidos, melhorar a circulação sanguínea e reduzir o edema facial. Esses procedimentos são minimamente invasivos, permitindo uma recuperação mais rápida e resultados notáveis”, enfatiza

“Cada pessoa tem um tempo de recuperação diferente, dependendo da gravidade das lesões e da saúde geral. É fundamental seguir as orientações, evitar esforços excessivos e fornecer ao corpo o descanso necessário para uma recuperação completa”, conclui.