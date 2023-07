Lutador Brandon Moreno enfrentou desafio com mão fraturada no UFC 290, revela presidente do Ultimate Fighting Championship

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 14/07/2023 - 12:24 Compartilhe

Em uma noite de intensas disputas no UFC 290, o lutador mexicano Brandon Moreno mostrou uma coragem impressionante ao enfrentar seu oponente com a mão direita quebrada. O presidente do UFC, Dana White, revelou o incidente, e destacou a determinação e a força de vontade de Moreno durante todo o confronto.

A revelação surpreendente foi feita pelo próprio Dana White, que informou que Moreno havia fraturado a mão no primeiro round da luta contra Alexandre Pantoja. Apesar da lesão, o atleta não desistiu e continuou a batalhar com uma notável bravura até o final do combate.

O cirurgião plástico Daniel Botelho explica que a fratura enfrentada pelo lutador mexicano é uma lesão bastante desafiadora para qualquer atleta, especialmente em um esporte de contato como o UFC. “Brandon Moreno demonstrou uma grande determinação ao persistir na luta mesmo com a mão quebrada”, afirma.

Cirurgião Daniel Botelho / Crédito: Divulgação

O especialista ressalta que lutar com uma mão fraturada pode aumentar consideravelmente o risco de complicações e agravar a lesão. “Ao continuar lutando nessas condições, o lutador está sujeito a ampliar os danos à mão e, possivelmente, enfrentar uma recuperação mais longa e complexa após o combate”, explica.

Mesmo com a derrota e a perda do cinturão dos pesos-mosca para Alexandre Pantoja, Brandon Moreno recebeu elogios e reconhecimento pelo seu desempenho de alto nível. Seu técnico, Sayif Saud, confirmou a lesão e destacou a resiliência do atleta diante das adversidades.

Nas redes sociais, fãs e entusiastas do UFC manifestaram sua admiração pela determinação de Brandon Moreno, e pediram uma revanche entre os dois lutadores. O presidente do UFC, Dana White, também considerou a possibilidade de uma terceira luta oficial entre Moreno e Pantoja, ressaltando a qualidade do confronto anterior.

Após o evento, Brandon Moreno foi encaminhado diretamente para o hospital, para avaliação e tratamento adequado de sua mão fraturada. A recuperação do lutador será monitorada de perto pela equipe médica, para um retorno saudável e preparado para futuras competições.