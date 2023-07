Lula critica Ancelotti como técnico da seleção brasileira

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 06/07/2023 - 20:52 Compartilhe

SÃO PAULO, 6 JUL (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou na noite desta quinta-feira (6) a escolha do técnico italiano Carlo Ancelotti para comandar a seleção brasileira de futebol a partir de junho de 2024.

A declaração foi dada em entrevista exclusiva ao SBT News poucos dias após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciar que o atual treinador do Real Madrid assumirá a equipe pentacampeã mundial a partir da Copa América do próximo ano.

“Ele nunca foi o técnico da Itália. Por que ele não resolve o problema da Itália, que nem jogou a última Copa do Mundo”, questionou o petista. Por outro lado, Lula, que é torcedor do Corinthians, destacou que ficou satisfeito com o anúncio de Fernando Diniz como técnico interino da seleção brasileira e disse ser fã do atual comandante do Fluminense.

“Sou fã do Diniz, gosto da criatividade e da personalidade dele.

É uma chance boa e entendo que vai aproveitar.”, acrescentou ele, ressaltando que “o Diniz tem comando de vestiário. No futebol, técnico tem que comandar o vestiário pra dar certo”.

Por fim, Lula disse que o Brasil sofre com uma queda de qualidade de seus jogadores nos últimos anos. “O problema não é o Diniz, o problema é que não temos a qualidade de jogadores que tivemos em outros tempos. Os meninos saem com 16, 17 anos do país e voltam com 36, aposentados”, enfatizou.

Apesar da crítica do presidente, Ancelotti é considerado por muitos como um dos melhores treinadores do mundo na atualidade e o que mais conquistou a Champions League, com quatro vitórias.

(ANSA).