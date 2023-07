Lula cobra punições mais duras em casos de violência em estádios

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 14/07/2023 - 10:52 Compartilhe

SÃO PAULO, 14 JUL (ANSA) – O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, criticou na última quinta-feira (13) a violência nos estádios de futebol do Brasil, além de cobrar que os responsáveis sofram punições mais duras.

Em uma entrevista ao Jornal da Record, o mandatário destacou que muitas confusões acontecem do lado de fora dos complexos esportivos. O petista ainda afirmou que tem a necessidade de um “processo de conscientização da sociedade”.

“Hoje você não pode comemorar um gol, então eu acho que a legislação tem que ser dura para punir qualquer pessoa que pratique violência, a começar pelo racismo”, afirmou.

A torcedora do Palmeiras Gabriella Anelli morreu após uma confusão entre flamenguistas e palmeirenses nas proximidades do Allianz Parque, em São Paulo. A jovem de 23 anos foi atingida no pescoço por um estilhaço de vidro de uma das garrafas lançadas.

Leonardo Felipe Xavier Santiago, torcedor do Flamengo acusado de arremessar a garrafa, teve solicitado pelo Ministério Público de São Paulo a revogação de sua prisão preventiva.

“Tem que ter uma investigação séria, porque somente a punição é que vai colocar jeito nisso, inclusive a punição aos clubes, pois os times tem que cuidar de garantir a tranquilidade do torcedor”, concluiu Lula. (ANSA).