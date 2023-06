Luiz Suárez pensa em abreviar carreira por conta de problema no joelho

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 15:19 Compartilhe

A passagem do atacante uruguaio Luis Suárez pelo Grêmio pode chegar ao fim bem antes do que o esperado. Entretanto, o motivo da abreviação dessa passagem em nada teria a ver com os constantes apontamentos de interesse do Inter Miami, clube que vive a expectativa de apresentar Lionel Messi.

Segundo informação que foi publicada nesta terça-feira (20) pelo veículo ‘GZH’, o jogador de 36 anos de idade estaria com sérios problemas para lidar com dores na região do joelho direito, algo que já teria sido diagnosticado como um caso de artrose.

Situações dessa natureza acabam sendo resultado de um desgaste na cartilagem da artilação afetada, algo natural pensando em esportes de alto impacto como o futebol. Causando, dessa forma, inflamações na área afetada que são notadas tanto por dores na região como também inchaço.

Tamanha seria a dificuldade de Suárez em administrar o problema que ele estaria cogitando de maneira mais séria antecipar o término de sua carreira. Algo que o mesmo já tratou de avisar a diretoria do Tricolor para que os dois lados entendam qual seria a melhor composição para findar o vínculo, inicialmente, com validade até o fim de 2024.

Oficialmente, o clube ainda não se pronunciou sobre o tema e a tendência é que isso não ocorra até que alguma postura definitiva seja tomada tanto por parte do Imortal como do atleta uruguaio que é o artilheiro da equipe na temporada. Em 26 partidas que o Pistolero defendeu o Grêmio entre Recopa Gaúcha, Campeonato Gaúcho, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, ele totaliza 14 gols marcados e oito assistências, tendo 22 participações diretas em tentos do time gremista.

