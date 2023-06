Luiz Araújo posa com camisa do Flamengo enquanto aguarda data de apresentação

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 19:34 Compartilhe

Novo reforço do Flamengo, Luiz Araújo conta os dias para iniciar os treinamentos no Ninho do Urubu. Enquanto aguarda a apresentação ao Rubro-Negro, o atacante usa a camisa do Fla nas atividades do dia a dia. Nesta segunda-feira (26), o atleta compartilhou uma foto com o uniforme nas redes sociais.

Enquanto não pode se apresentar ao Ninho do Urubu, Luiz Araújo joga futevôlei nas praias brasileiras e aumenta a expectativa dos rubro-negros para sua chegada. O jogador vem para o Rubro-Negro após passagem pelo Atlanta United, da MLS. Para a contratação do atleta, o Fla desembolsou 9 milhões de euros, cerca de R$ 48 milhões na cotação atual.

Luiz Araújo tem 26 anos, é canhoto e atua na ponta-direita, posição de desejo de Jorge Sampaoli. O jogador era um dos destaques do Atlanta United e, inclusive, é o segundo atleta mais valorizado do elenco da MLS. Atualmente, o jovem recebe um salário de cerca de R$ 1,6 milhão por mês. A título de comparação, Luiz tem rendimentos aproximados ao de Gabigol no Rubro-Negro. Para fechar com o Fla, ponta aceitou redução salarial.