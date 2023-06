Luiz Araújo chega ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo: ‘Agora faço parte da Nação’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 17:43 Compartilhe

Na tarde desta terça-feira (27), Luiz Araújo desembarcou no Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo. O atacante é o segundo reforço do Rubro-Negro para esta janela de transferências e, agora, aguarda apenas a data para se juntar ao elenco e iniciar os treinamentos no Ninho do Urubu.

Desde que o acerto com o Flamengo foi anunciado, Luiz Araújo fez questão de demonstrar a felicidade em assinar com o Rubro-Negro. O atacante vem utilizando a camisa do Fla direto nas atividades do dia a dia, já alterou a biografia do Instagram e tem acompanhado assiduamente os jogos da equipe.

– Fiquei muito feliz de ter dado tudo certo, estava muito ansioso, acabei pegando um camisa ali na Adidas, sempre estava com ela, porque sempre foi um sonho usar essa camisa, e agora faço parte da Nação. Estou muito feliz e muito motivado com o desafio -, disse o novo camisa 22 do Flamengo.

Luiz Araújo vem para o Flamengo após passagem pelo Atlanta United, da MLS. Para a contratação do atleta, o Rubro-Negro desembolsou 9 milhões de euros, cerca de R$ 48 milhões na cotação atual. O atacante é o segundo reforço desta janela, visto que o Fla também contratou o goleiro Rossi, ex-Boca Juniors.

Luiz Araújo tem 26 anos, é canhoto e atua na ponta-direita, posição de desejo de Jorge Sampaoli. O jogador era um dos destaques do Atlanta United e, inclusive, era o segundo atleta mais valorizado do elenco da MLS. O jovem receia um salário de cerca de R$ 1,6 milhão por mês. A título de comparação, Luiz tinha rendimentos aproximados ao de Gabigol. Para fechar com o Fla, ponta aceitou redução salarial.