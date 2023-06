Luisa Stefani vence a 1ª com Garcia na grama do WTA de Berlim

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 13:14 Compartilhe

A paulistana Luisa Stefani, número 21 do mundo, e a francesa Caroline Garcia, quarta colocada em simples, estrearam com vitória, nesta quarta-feira, no WTA 500 de Berlim, na Alemanha, jogado na grama.

A brasileira, que joga pela primeira vez com a francesa, derrotou a dupla da russa Ekaterina Alexandrova e a chinesa Zhaoxuan Yang, por 7/5 6/2 e enfrentam nas quartas de final a dupla da bielorrussa Yana Sizikova e a belga Kimberly Zimmermann, algozes das cabeças de chave 3, as japonesas Ena Shibahara e Shuko Ayoama.

Esta é a primeira vitória no profissional de Luisa na grama. Ela jogou Wimbledon em 2021 caindo na primeira rodada, a temporada no piso não foi realizada em 2020. Como juvenil ela tem triunfos no piso.

