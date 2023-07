Luisa Stefani se vinga e derruba dupla favorita em Wimbledon com Garcia

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 09/07/2023 - 9:40 Compartilhe

Luisa Stefani, número 14 do mundo, e a francesa Caroline Garcia, quinta em simples, se classificaram, neste domingo, para as oitavas de final de duplas de Wimbledon, o mais tradicional torneio do mundo.

A dupla derrotou a parceria cabeça de chave 6 formada pela americana Taylor Towsend e a canadense Leylah Fernandez por 2 sets a 1 com parciais de 6/4 6/7 (8/6) 6/3 após 2h14min de duração na quadra 18 do All England Club.

Luisa se vinga das rivais que a eliminaram nas oitavas de Roland Garros quando jogou ao lado da canadense Gabriela Dabrowski. Towsend e Fernandez foram as vice-campeãs no Aberto da França.

Ela e Garcia seguem invictas somando a sexta vitória seguida. Foram campeãs do WTA 500 de Berlim, na Alemanha.

Agora as rivais nas oitavas serão a dupla da húngara Timea Babos e da belga Kirsten Flipkens.