Luisa Stefani passa Bia Haddad e volta ao Nº 1 do Brasil nas duplas

Após fazer quartas de final em Wimbledon, ao lado de Caroline Garcia, Luisa Stefani voltou ao topo do ranking de duplas nacional em nova tabela divulgada pela WTA nesta segunda-feira.

Veja o ranking de duplas!

A paulistana foi aos 3950 pontos com a campanha se mantendo como a 14ª do mundo enquanto que Beatriz Haddad Maia ficou com 3860 e caindo dois postos ao 15º lugar.

Luisa mira a vaga no top 10 que está distante a 460 pontos com a americana Desirae Krawczyk com 4415.

Ingrid Martins, da Rio Tennis Academy, subiu um com as oitavas em Wimbledon e voltou a bater o melhor desempenho na carreira. Quadrifinalista, Iryna Shymanovich, que também treina na academia carioca, subiu 17 e foi ao 67º posto, seu melhor desempenho.