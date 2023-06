Luisa Stefani estreia nesta 4ª no WTA de Berlim ao lado de Garcia

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 16:55 Compartilhe

Luisa Stefani, 21ª colocada do ranking mundial, tem estreia marcada para esta quarta-feira (21) no WTA 500 de Berlim, na Alemanha, torneio realizado na grama, com premiação de US$ 789 mil.

Esta será a primeira disputa em quase dois anos na superfície para a paulistana, que vai jogar com a francesa Caroline Garcia, número quatro do mundo em simples. As duas encaram a chinesa Zhaoxuan Yang e a russa Ekaterina Alexandrova na primeira rodada, no terceiro jogo da quadra 2, por volta das 10h (horário de Brasília).

“Boa dupla, primeira rodada na grama depois de muito tempo e primeira vez jogando com a Garcia. Então, vai ser mais uma questão de se adaptar e tentar se conhecer o máximo possível, ser paciente e superar as situações que aparecerem durante esse primeiro desafio”, diz Luisa.

“Meu último torneio na grama foi em Wimbledon há dois anos. Nunca joguei essa gira completa, então já estava com saudades e estou animada para competir nos torneios preparatórios também. Vou ser paciente com as transições de parceria e do saibro para grama, mas é uma superfície que combina com meu estilo de jogo. Espero conseguir aproveitar essa oportunidade e fazer uma ótima gira”, afirma a paulistana patrocinada pela Fila e Faros Invest, embaixadora XP COB e que conta com os apoios da Liga Tênis 10 e Bolsa Atleta.

Luisa tem na agenda o WTA 500 de Eastbourne, onde ainda não definiu a parceira, e jogará novamente com Garcia em Wimbledon, que começa no dia 3 de julho.

