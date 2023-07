Luisa Stefani e Matos estreiam nesta sexta nas mistas em Wimbledon

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 06/07/2023 - 18:02 Compartilhe

Luisa Stefani, 14ª colocada do ranking mundial, e o gaúcho Rafael Matos estreiam nesta sexta-feira (7) nas duplas mistas em Wimbledon, evento mais tradicional do tênis, jogado no piso de grama do All England Club, em Londres.

A dupla campeã do Australian Open enfrenta a parceria do italiano Andrea Vavassori e da russa Liudmila Samsonova, no quarto jogo da quadra 4 em torno das 11h30.

A estreia da dupla feminina ainda não tem data confirmada ao lado da francesa Caroline Garcia. Elas enfrentam as americanas Ashlyn Krueger e Caty McNally.

Luisa tem o patrocínio da Fila e Faros Invest, embaixadora XP COB e que conta com os apoios da Liga Tênis 10 e Bolsa Atleta.

Rafael Matos, da ADK Tennis, de Itajaí (SC), atua com o português Francisco Cabral e eles enfrentam a dupla britânica formada por Liam Broady e Jonny O’Mara, também sem data.