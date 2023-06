Luisa Stefani e Ingrid Martins conhecem rivais em WTAs de Eastbourne e Bad Homburg

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 9:46 Compartilhe

Duas brasileiras estarão em ação nesta semana na disputa de eventos WTA sobre o piso de grama nas duplas. Luisa Stefani jogará em Eastbourne, na Inglaterra, torneio WTA 500, ao lado da chinesa Zhaoxuan Yang.

Luisa e Yang enfrentam a dupla das britânicas Harriet Dart e Heather Watson. Caso avancem, podem cruzar com as cabeças de chave 2, a australiana Ellen Perez e a americana Nicole Melichar nas quartas de final.

No WTA 250 de Bad Homburg, na Alemanha, Ingrid Martins, da Rio Tennis Academy, do Rio de Janeiro, atua com a bielorrussa Lidziya Marozava. Elas enfrentam a dupla da norueguesa Ulrikke Eikeri e da russa Alexandra Panova.