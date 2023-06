Luisa Stefani e Garcia vão à final em Berlim

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 15:08 Compartilhe

A parceria formada pela paulistana Luísa Stefani e a francesa Caroline Gacia, superou o adiamento da rodada desta sexta-feira em razão da chuva em Berlim, na Alemanha, seguiu embalada e as principais favoritas da chave e estão na grande final.

Vindo de uma dura derrota na rodada atrasada de quartas de final em simples para a tcheca Petra Kvitova com placar e 6/4 7/6 (7-3), Garcia aproveitou bem o tempo de descanso e entrou renovada para batalhar ao lado da brasileira na semifinal de simples.

Juntas, Stefani e Garcia precisaram de 1h11 para superar as cabeças de chave 1, a austaliana Ellen Perez e a norte-americana Nicole Melichar em um duplo 6/4 tendo disparado seis aces a quatro e vencendo 78% dos pontos jogados com seu primeiro serviço contra 77% de aproveitamento da parceria da norte-americana.

Jogando seu primeiro torneio juntas, Luisa Stefani e Garcia jogarão também Wimbledon, mas antes encaram as tchecas Marketa Vondrousova e Katerina Siniakova na grande final.

Luisa Stefani busca seu primeiro título na grama, enquanto Garcia busca o segundo títulod e duplas na grama, pois foi campeã em Eastbourne em 2015 ao lado da eslovena Katarina Srebotnik.

“Mais uma final”, celebra basileira

“Ótimo jogo hoje”, iniciou a brasileira através de sua assessoria de imprensa após a partida. “Acabou sendo só duas quebras, uma em cada set, para definir o jogo. A gente sacou muito bem, do começo ao fim, e em especial nos momentos importantes, que foi quando estávamos com breakpoint abaixo (contra) que foi importante para se manter o saque e pegamos as duas oportunidades de quebrar o saque delas encaixando algumas boas devoluções”, destacou.

“Mais uma final”, comemorou a brasileira, que decide com Garcia o título diante das tchecas Marketa Vondrousova e Katerina Siniakova.