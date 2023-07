Luisa Stefani e Garcia são superadas nas quartas de Wimbledon

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 11/07/2023 - 16:02 Compartilhe

Chegou ao fim a ótima campanha de Luisa Stefani, 14ª do mundo, em Wimbledon. Nesta terça-feira a paulistana e a francesa Caroline Garcia foram eliminadas nas quartas de final do torneio mais tradicional do esporte.

A paulistana e a francesa quinta do mundo foram superadas pelas campeãs de 2019, a dupla da tcheca Barbora Strycova e a taiwanesa Su Hsieh, campeã também em 2021, por 2 sets a 0 com apertados 7/6 (7/5) 6/4 na quadra 2 do All England Club.

Esta foi a melhor campanha de Luisa no torneio. Ela e Garcia vinham com sete vitórias consecutivas.

Pela campanha a brasileira irá somar 430 pontos no ranking e será a nova número 1 do país passando Beatriz Haddad Maia. A projeção mostra ela indo ao 13º lugar no ranking neste momento.

A dupla de Luisa e Garcia começou melhor, abrindo uma quebra e sustentando até o 4 a 2 quando as rivais empataram e venceram no detalhe no tie-break. No segundo set as rivais abriram 2 a 0, Luisa e Garcia devolveram a quebra, igualaram em 3 a 3, mas as adversárias quebraram e fecharam.