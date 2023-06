Luisa Stefani e Garcia salvam três match-points e são campeãs em Berlim

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 10:44 Compartilhe

Brilhou a estreia de Luisa Stefani neste domingo! A paulistana e a francesa Caroline Garcia, quarta do mundo em simples, conquistaram o título no WTA 500 de Berlim, na Alemanha, o primeiro WTA na grama para a brasileira.

Stefani e Garcia salvaram três match-points para bateram as tchecas Katerina Siniakova e Marketa Vondrousova por 4/6 7/6 (10/8) 10/4 após 1h40min de duração.

Esta é a primeira vez que elas jogaram juntas e a dupla vai repetir a parceria em Wimbledon, que começa na segunda-feira, dia 3 de julho.

A dupla precisou salvar três match-points, um no 4/5 do segundo set e mais dois no tie-break da segunda parcial. O segundo set foi da dupla da brasileira com quebra atrás duas vezes no começo até a recuperação.

No super tie-break, Luisa e Garcia abriram vantagem a partir do 5 a 4, marcando seis pontos consecutivos.

Este é o oitavo título de duplas de Luisa nível WTA, o terceiro do ano onde venceu o WTA 500 de Adelaide (Austrália), com a Taylor Towsend (EUA), e Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, com Shuai Zhang (CHN). Ainda venceu o título de duplas mistas com Rafael Matos no Australian Open.

Luisa vence seu segundo caneco na grama contando torneios ITF. Ela e Beatriz Haddad Maia foram campeãs do W100 de Ilkley, na Inglaterra, em 2019.