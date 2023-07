Luisa Stefani e Garcia estreiam com vitória em Wimbledon

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 08/07/2023 - 14:26 Compartilhe

Campeãs na grama do WTA 500 de Berlim, na Alemanha, Luisa Stefani, 14ª do mundo, e a francesa Caroline Garcia estrearam com vitória em Wimbledon, torneio mais tradicional do tênis, disputado na grama.

A dupla da brasileira e da francesa, que é top 5 em simples, derrotou a dupla das americanas Caty McNally e Ashlyn Krueger por 2 sets a 0 com parciais de 6/3 7/6 (7/3) após 1h28min na quadra 15 do All England Club.

A parceria agora enfrenta a dupla cabeça de chave 6 da americana Taylor Towsend e da canadense Leylah Fernandez.