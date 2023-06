Luisa Stefani e Garcia conhecem rivais no WTA de Berlim

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/06/2023 - 9:26 Compartilhe

O britânico Andy Murray, número 44 do mundo, conquistou, neste domingo, o título do torneio challenger de Nottingham, na Inglaterra, evento na grama com premiação de 145 mil euros.

O dono de três títulos de Grand Slam derrotou o francês Arthur Cazaux, 181º colocado, por um duplo 6/4 e emplacou o segundo troféu seguido e a décima vitória consecutiva. Na semana passada havia sido campeão do challenger de Surbiton, na Inglaterra.

Ele agora pulará para o 38º lugar do ranking e disputa a chave principal do ATP 500 de Queen´s, em Londres, que começa na segunda-feira. Seu rival será o australiano Alex de Minaur.

