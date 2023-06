Luisa Stefani é confirmada no top 15 do ranking após troféu em Berlim

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/06/2023 - 21:42 Compartilhe

A Associação das Tenistas Profissionais, a WTA, confirmou a brasileira Luisa Stefani no top 15 do ranking após a conquista da paulistana no torneio 500 de Berlim, na Alemanha, seu primeiro caneco na grama.

Luisa subiu sete posições no ranking indo ao 14º posto com os 470 pontos somados. Ela foi aos 3620 e ficou a 610 do grupo das dez melhores – já foi a nona do mundo no começo de 2022.

Bia Haddad Maia se manteve como a 12ª colocada com 3850 pontos e o número 1 do país. Ingrid Martins, da Rio Tennis Academy, do Rio de Janeiro, subiu três posições com as quartas no WTA 250 de Birmingham, na Inglaterra, e foi ao 73º lugar.

Parceira de Luisa em Berlim, a francesa Caroline Garcia subiu 104 posições e foi ao 87º lugar.