Luisa Stefani comemora vitória em Berlim em retorno à grama

Luisa Stefani, 21ª colocada do ranking mundial, estreou com o pé direito, nesta quarta-feira (21), no WTA 500 de Berlim, na Alemanha, torneio realizado na grama, com premiação de US$ 789 mil.

A paulistana e a francesa Caroline Garcia, número quatro do mundo em simples, derrotaram a dupla da chinesa Zhaoxuan Yang e da russa Ekaterina Alexandrova por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2. Foi a primeira partida em dois anos na grama para Luisa, desde Wimbledon em 2021.

“Ótima estreia e ótima vitória, jogamos super bem. No começo senti diferença na devolução, as meninas sacavam bem, pontos são curtos na grama, bola vem rápida, até pegar o timing, ajustar, nos adaptar. Garcia sacou muito bem, eu também. Primeiro set foi uma quebra só, mas no resto foi super positivo do começo ao fim e bom para entrosar. Meu primeiro jogo na grama em muito tempo”, disse a paulistana patrocinada pela Fila e Faros Invest, embaixadora XP COB e que conta com os apoios da Liga Tênis 10 e Bolsa Atleta.

Luisa e Garcia voltam à quadra nesta quinta-feira (22), às 6h (horário de Brasília), para encarar a dupla da bielorrussa Yana Sizikova e a belga Kimberley Zimmermann.

