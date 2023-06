Luisa Stefani comemora final na grama de Berlim com Garcia

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 16:37 Compartilhe

A paulistana Luisa Stefani comemorou sua primeira final de torneio WTA ao lado da francesa Caroline Garcia, após uma sólida vitória diante das principais favoritas na chave do 500 de Berlim, na Alemanha.

“Ótimo jogo hoje”, iniciou a brasileira através de sua assessoria de imprensa. “Acabou sendo só duas quebras, uma em cada set, para definir o jogo. A gente sacou muito bem, do começo ao fim, e em especial nos momentos importantes, que foi quando estávamos com breakpoint abaixo (contra) que foi importante para se manter o saque e pegamos as duas oportunidades de quebrar o saque delas encaixando algumas boas devoluções”, destacou.

“Mais uma final”, comemorou a brasileira, que decide com Garcia o título diante das tchecas Marketa Vondrousova e Katerina Siniakova.