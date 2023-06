Luisa Stefani busca vaga na semi em Eastbourne nesta quinta-feira

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 19:04 Compartilhe

Luisa Stefani, 14ª colocada do ranking mundial, e a chinesa Zhaoxuan Yang buscam, nesta quinta-feira (29), uma vaga na semifinal do WTA 500 de Eastbourne, na Inglaterra, realizado na grama, com premiação de US$ 789 mil.

A paulistana e a asiática encaram a parceria cabeça de chave 2, formada pela norte-americana Nicole Melichar e a australiana Ellen Perez, no primeiro jogo da quadra 2, a partir das 7h (horário de Brasília).

“Apesar da retirada das rivais na estreia foi bom ter jogado um set para conhecer mais minha parceira e as condições daqui, bem diferentes de Berlim, com vento, quadra um pouco mais fofa, mais lenta. No geral foi uma ótima estreia. Agora, mais uma chance contra a Melichar/Perez, que joguei na semana passada. Mais um jogo para nos conhecermos e fazermos o melhor possível”, afirma Luisa, patrocinada pela Fila e Faros Invest, embaixadora XP COB e que conta com os apoios da Liga Tênis 10 e Bolsa Atleta.

Luisa vem do título no WTA 500 de Berlim, na Alemanha, ao lado da francesa Caroline Garcia, no final de semana.